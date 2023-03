Israël : des blessés par balles par un assaillant du Hamas à Tel Aviv

Crédit photo © Reuters

par Rami Amichay TEL AVIV (Reuters) - Un Palestinien armé a ouvert le feu jeudi dans le centre de Tel Aviv, blessant trois personnes avant d'être abattu par la police, dans ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié d'"attaque terroriste" sur fond de tensions croissantes en Cisjordanie. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a déclaré que l'assaillant âgé de 23 ans résidait en Cisjordanie et était un de ses membres. Les trois blessés ont été transportés à l'hôpital. Des images tournées par Reuters montrent un restaurant s'étant vidé de ses clients après que ceux-ci ont semble-t-il fui les lieux pendant leur repas. Cette fusillade intervient dans un contexte de regain des violences entre Israéliens et Palestiniens. Treize citoyens israéliens et une femme ukrainienne ont été tuées depuis fin janvier autour de Jérusalem et en Cisjordanie. L'armée israélienne multiplie depuis un an les opérations en Cisjordanie et a procédé à plusieurs milliers d'arrestations. Plus de 200 Palestiniens, dont des civils, ont été tués lors de ces interventions. S'exprimant depuis l'Italie, où il effectuait une visite, Benjamin Netanyahu a dénoncé une "nouvelle attaque terroriste dans le coeur de Tel Aviv". Le Premier ministre israélien a annoncé un renforcement du dispositif de sécurité. Plus tôt dans la journée, des soldats israéliens ont abattu trois combattants du Djihad islamique lors d'une fusillade en Cisjordanie. Le Hamas a présenté la fusillade de Tel Aviv comme des représailles. (Reportage Rami Amichay, Nir Elias et Ari Rabinovitch; version française Jean Terzian)