Israël demande aux Palestiniens d'évacuer le nord de la bande de Gaza

Israël demande aux Palestiniens d'évacuer le nord de la bande de Gaza













Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - L'armée israélienne a de nouveau appelé samedi les Palestiniens à évacuer le nord de la bande de Gaza en prévision d'une opération terrestre. Israël, qui affirme que le Hamas se sert des civils comme bouclier, a demandé aux habitants de Gaza de se déplacer vers le sud pour leur propre sécurité. "Ceci est un avertissement militaire urgent", a déclaré le porte-parole Daniel Hagari sur le réseau social X. "Pour votre sécurité immédiate, nous demandons à tous les habitants du nord de la bande de Gaza et de la ville de Gaza de se déplacer temporairement vers le sud." "L'opération imminente des FDI (Forces de défense israéliennes) est destinée à neutraliser la menace du Hamas avec précision et intensité", a-t-il ajouté. (Reportage Ari Rabinovitch, version française Kate Entringer)