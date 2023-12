Israël découvre le "plus grand tunnel du Hamas" près de la frontière avec Gaza

FRONTIÈRE ENTRE GAZA ET ISRAEL (Reuters) - L es forces israéliennes combattant le Hamas ont annoncé avoir découvert le plus grand tunnel jamais découvert dans l'enclave, conçu pour permettre le transport de combattants à bord de véhicules, jusqu'à la frontière. Démolir des centaines de kilomètres de passages souterrains et de bunkers fait partie des objectifs de l'offensive lancée par Israël après les attaques du Hamas sur son territoire le 7 octobre. Parmi les sites envahis par le Hamas lors de cette attaque figurait le poste frontière d'Erez situé entre Gaza et Israël. À seulement 100 mètres au sud du point de contrôle, l'armée a montré aux journalistes le point de sortie de ce qu'elle a présenté comme un projet phare du Hamas, caché dans une dune de sable. Le tunnel descend en diagonale jusqu'à une profondeur de 50 mètres, sur une longueur totale de 4 km selon le porte-parole militaire en chef, le contre-amiral Daniel Hagari, soit suffisamment pour atteindre le nord de la ville de Gaza, autrefois le coeur de la gouvernance du Hamas et aujourd'hui une zone de combat dévastée. Il s'agit du "plus grand tunnel que nous avons trouvé à Gaza (...) destiné à viser le passage (d'Erez)", a déclaré Hagari, sans préciser si ce site avait été utilisé par le Hamas pour l'attaque du 7 octobre. "Des millions de dollars ont été investis dans ce tunnel. Il a fallu des années pour construire ce tunnel", a-t-il ajouté. "Les véhicules pouvaient le traverser." Le Hamas n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. (Reportage Amir Cohen ; Version française Elizabeth Pineau)