Israël continue de pilonner le centre et le sud de Gaza

par Nidal al-Mughrabi et Arafat Barbakh CAIRE/GAZA (Reuters) - Des dizaines de milliers de Palestiniens cherchaient des abris vendredi dans le centre de la bande de Gaza, après avoir de nouveau été chassés du nord de l'enclave par les chars israéliens, tandis que des avions pilonnaient le sud du territoire. Dans le sud, à Rafah, des journalistes de Reuters ont vu des secouristes tenter de libérer un enfant, hurlant, de décombres d'un bâtiment détruit par une frappe aérienne, à l'aide d'une masse et d'un burin. Un voisin, Sanad Abou Tabet, raconte que la maison de deux étages était remplie de personnes déplacées. Après le lever du jour, des proches sont venus chercher les morts enveloppés dans des linceuls blancs. Des dizaines de milliers d'habitants de Gaza ont fui Bureij, Maghazi et Nusseirat, des zones surpeuplées du centre du territoire, sur ordre des forces israéliennes dont les chars avançaient depuis le nord et l'est. La plupart d'entre eux se sont dirigés vers le sud ou l'ouest, vers la ville de Deir al Balah, en plantant des tentes de fortune montées avec des bâches en plastique sur les terrains libres qu'ils ont pu trouver. "Nous avons beaucoup souffert. Nous avons passé toute la nuit sans abri, sous la pluie et dans le froid, nous étions avec nos enfants et des femmes âgées", relate Oum Hamdi, qui cuisinait une bouillie dans une marmite au-dessus d'un feu de bois, entourée d'enfants. Non loin de là, Abdel Nasser Awadallah, barbe grisonnante, se tenait à l'intérieur d'un cadre en bois qui sera enveloppé de plastique pour former un abris. "J'ai enterré mes enfants, un de 16 ans et un autre de 18 ans. J'ai enterré mes enfants à 6 heures du matin, alors que leurs corps étaient encore chauds. J'ai également enterré mon neveu de 2 ans, ainsi que ma femme." "Jamais de ma vie je n'aurais imaginé enterrer mes enfants", a-t-il ajouté. "Je pensais qu'ils m'enterreraient." PAS DE SIGNE DE BAISSE DE L'ASSAUT ISRAÉLIEN Douze semaines après l'attaque du Hamas en Israël, qui a fait environ 1.200 morts, les forces israéliennes ont réduit à néant la majeure partie de la bande de Gaza, où le mouvement islamiste palestinien a aussi emmené environ 240 otages, dont une centaine ont été libérés depuis. La quasi-totalité des 2,3 millions d'habitants de l'enclave ont été chassés de chez eux et nombre d'entre eux fuient maintenant pour la troisième ou quatrième fois. Les autorités sanitaires de Gaza affirment que plus de 21.500 personnes ont été tuées depuis le début de l'offensive, dont 187 au cours des dernières 24 heures, soit environ 1% de la population de l'enclave. Des milliers de corps sont encore ensevelis sous les ruines, selon les autorités. Les Nations unies estiment que des milliers d'autres personnes risquent de décéder en raison des graves pénuries de nourriture, de médicaments, d'eau potable et d'abris adéquats. Israël affirme faire ce qu'il peut pour protéger les civils et accuse les combattants du Hamas de se servir d'eux comme boucliers, ce que le groupe palestinien nie. Les Etats-Unis, principal soutien d'Israël, ont publiquement demandé ce mois-ci à l'État hébreu de réduire l'intensité des frappes dans les semaines à venir et de passer à des opérations ciblées contre les dirigeants du Hamas. Israël continue néanmoins de lancer des assauts sur l'enclave. Il a présenté jeudi de rares excuses pour avoir tué des civils lors d'une vaste frappe aérienne la veille de Noël qui, selon les autorités palestiniennes, a fait des dizaines de morts et a déclenché l'un des plus grands exodes de la guerre jusqu'à présent. Selon les habitants, les forces israéliennes ont atteint Bureij, dans le centre de l'enclave, alors que des combats intenses se déroulent toujours dans l'est du territoire. Les bombardements ont été particulièrement intenses dans ce secteur, ainsi que dans les zones adjacentes de Nusseirat et de Maghazi. Des images filmées par un volontaire du Croissant-Rouge palestinien à Maghazi montrent des morts et des blessés transportés hors de bâtiments en ruine. Les médias palestiniens ont rapporté que les frappes à Nusseirat avaient tué au moins 35 personnes au cours de la nuit. Dans le sud, les forces israéliennes ont également pilonné Khan Younès en prévision d'une nouvelle avancée dans la principale ville du sud du territoire, dont elles ont conquis des pans entiers au début du mois. Israël a promis d'anéantir le Hamas. Les Palestiniens estiment qu'un tel objectif est irréalisable en raison de la structure diffuse du groupe et de son enracinement profond dans un territoire qu'il dirige depuis 2007. Les efforts déployés par les médiateurs égyptiens et qataris pour négocier un cessez-le-feu sont restés vains depuis une trêve d'une semaine fin novembre. L'Egypte, qui a accueilli la semaine dernière les dirigeants du Hamas et du Djihad islamique, a déclaré jeudi qu'elle attendait les réponses des deux parties à une proposition de plan de paix. (Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire et Arafat Barbakh à Gaza, rédigé par Peter Graff ; version française Kate Entringer)