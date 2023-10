Israël conduit une frappe d'envergure sur Gaza, Blinken attendu dans la région

Israël conduit une frappe d'envergure sur Gaza, Blinken attendu dans la région













Crédit photo © Reuters

par Jeff Mason, Maayan Lubell et Nidal al-Mughrabi WASHINGTON/JERUSALEM/GAZA (Reuters) - L'armée israélienne a annoncé jeudi qu'elle menait une opération aérienne d'envergure sur des cibles appartenant au Hamas à Gaza, sans donner plus de détails, alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rend dans la région pour rencontrer les dirigeants des deux parties liées au conflit. Les avions israéliens pilonnent des cibles gazaouies depuis plusieurs jours en représailles à l'attaque menée le week-end dernier par le Hamas, qui a fait 1.200 morts, plus de 2.700 blessés et de nombreux otages, selon l'armée israélienne. Jeudi, vers 4h30 (1h30 GMT), l'armée israélienne a déclaré qu'elle menait une "frappe à grande échelle" sur des cibles appartenant au Hamas dans la bande de Gaza. Les médias du Hamas ont fait état de 15 morts et plusieurs blessés dans les frappes aériennes israéliennes. Des témoins ont rapporté que l'aviation israélienne avait lourdement bombardé la ville de Gaza et les autorités locales ont également fait état d'une frappe aérienne sur le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de l'enclave. Le bilan des frappes sur Gaza s'est alourdit à 1.200 morts et près de 5.600 blessés, ont rapporté les médias palestiniens, citant le ministère de la Santé de Gaza. Le président américain, Joe Biden, a dépêché son plus haut diplomate au Proche-Orient afin de témoigner du soutien de Washington à Israël, tenter d'obtenir la libération des prisonniers, y compris des Américains, et empêcher un embrasement du conflit dans la région. Antony Blinken doit arriver jeudi et se rendra également en Jordanie. Il rencontrera le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le lendemain. (Reportage Jeff Mason, Humeyra Pamuk, Jarrett Renshaw, Rami Ayyub, Simon Lewis, Dan Whitcomb et Ross Colvin à Washington, Maayan Lubell et Emily Rose à Jérusalem, et Nidal al-Mughrabi à Gaza, rédigé par Simon Lewis et Lincoln Feast ; version française Kate Entringer)