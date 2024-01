Israël conclut un accord avec le Qatar pour fournir des médicaments aux otages à Gaza

Israël conclut un accord avec le Qatar pour fournir des médicaments aux otages à Gaza













JERUSALEM, 12 janvier (Reuters) - Israël a conclu un accord avec le Qatar permettant l'envoi de médicaments pour les otages retenus par le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, a annoncé vendredi le cabinet du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Ces médicaments seront livrés "dans les prochains jours", a précisé le cabinet de Benjamin Netanyahu dans un communiqué. Sur les quelque 240 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre lors de son attaque dans le sud d'Israël, qui a aussi fait environ 1.200 morts, l'Etat hébreu estime qu'une centaine restent captifs dans la bande de Gaza, où il a lancé une vaste opération militaire, aussi bien aérienne que terrestre. Près de la moitié des otages ont été libérés lors de la trêve d'une semaine observée fin novembre à la suite d'une médiation du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, en échange de la libération de prisonniers palestiniens détenus par Israël et de l'acheminement d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le Qatar est un interlocuteur privilégié du Hamas, qui contrôle l'enclave palestinienne. Des familles d'otages, dont beaucoup ont besoin de traitements quotidiens en raison de leur âge ou de maladies chroniques, ont réclamé au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de pouvoir rendre visite à leurs proches afin de leur apporter des médicaments et de vérifier leur état de santé. Le Hamas rejette cette demande, selon le CICR. (Rédigé par Emily Rose, version française Bertrand Boucey, édité par Tangi Salaün)