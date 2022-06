Israël compte avoir un impact sur tout accord sur le nucléaire iranien, dit Gantz

JERUSALEM (Reuters) - Israël travaillera avec les puissances mondiales pour avoir un impact sur tout accord qui pourrait émerger de leurs négociations nucléaires avec l'Iran, a déclaré lundi le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz.

L'Iran et les États-Unis devraient reprendre des pourparlers indirects dans les prochains jours, dans un contexte où l'Union européenne (UE) cherche à sortir les négociations de l'impasse dans laquelle elles se trouvent depuis des mois, afin de rétablir le pacte nucléaire de 2015.

Israël ne fait pas partie des négociations, mais ses inquiétudes quant à leur issue et ses menaces de longue date d'entreprendre une action militaire unilatérale contre l'Iran ont du poids pour les capitales occidentales.

"Avec la reprise attendue ou possible des négociations nucléaires, nous continuerons à collaborer avec les États-Unis et d'autres pays afin de clarifier notre position et d'influencer l'élaboration de l'accord, si accord il y a", a déclaré Benny Gantz aux journalistes.

"Il serait bon de préciser qu'Israël ne s'oppose pas à un accord nucléaire en soi. Il s'oppose à un mauvais accord", a-t-il ajouté.

Réitérant sa déclaration de la semaine dernière concernant une alliance de défense aérienne avec des partenaires régionaux non identifiés, le responsable israélien a ajouté que cette coopération comportait des "dimensions opérationnelles supplémentaires". Il n'a pas donné de détails.

