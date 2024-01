Israël bombarde toujours Gaza et attend des nouvelles de trois otages

par Nidal al-Mughrabi, Fadi Shana et Dan Williams DOHA/GAZA/JÉRUSALEM (Reuters) - L'armée israélienne a mené de nouveaux bombardements lundi dans l'ensemble de la bande de Gaza, tout en attendant que le Hamas donne des nouvelles de trois otages qui sont apparus dans une vidéo diffusée par le groupe palestinien durant le week-end. A Gaza, la "nouvelle phase" de la guerre promise par Israël, devant théoriquement se traduire par des opérations militaires plus ciblées pour préserver la population civile, continue de ressembler à la précédente, avec des frappes aériennes du nord au sud de l'enclave. L'un de ces bombardements nocturnes a fait 12 morts dans une maison de la ville de Gaza, ont annoncé les services de santé, tandis que dans le Sud, des panaches de fumée s'élevaient au-dessus de Khan Younès où les chars israéliens tentent de progresser. Selon l'agence de presse palestinienne SAFA, liée au Hamas, de violents combats se déroulent à Khan Younès mais aussi à Al Boureij et Al Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza. Dans le camp de réfugiés d'Al Nousseirat, une journaliste palestinienne, Doaa el Baz, a filmé des images de ce qui était autrefois la rue où elle vivait. "Tout ce quartier est détruit. Pas une seule maison n'a été épargnée", dit-elle dans la vidéo, tournée devant les décombres de maisons. "Ils ont tué tous nos rêves ici. La maison où j'ai grandi et passé toute mon enfance", ajoute-t-elle, la voix tremblante. Les communications dans la bande de Gaza sont interrompues pour le quatrième jour consécutif, ont indiqué des habitants. Le dernier bilan fourni par le ministère de la Santé du gouvernement gazaoui dirigé par le Hamas fait état de 24.100 morts et près de 61.000 blessés depuis le 7 octobre. Le Hamas a diffusé dimanche une vidéo montrant trois otages israéliens à Gaza et a appelé le gouvernement israélien à arrêter son offensive pour négocier leur libération. La vidéo non datée, d'une durée de 37 secondes, montre Noa Argamani, 26 ans, Yossi Sharabi, 53 ans, et Itai Svirsky, 38 ans, et se termine par ces mots : "Demain (lundi), nous vous informerons de leur sort". Les trois hommes font partie des quelque 240 personnes qui ont été enlevées par le Hamas ou d'autres groupes palestiniens lors de l'attaque du 7 octobre. Selon Israël, il resterait 132 otages, 25 étant morts en captivité et les autres ayant été libérés à la faveur d'une trêve. Le Hamas a dit de son côté ne plus avoir de nouvelles d'un certain nombre d'otages, laissant entendre qu'ils pourraient avoir été tués dans des bombardements israéliens visant les tunnels dans lesquels ils étaient détenus. (Version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)