Israël bombarde le sud du Liban après des tirs de missiles du Hezbollah

Crédit photo © Reuters

JERUSALEM/BEYROUTH (Reuters) - Les forces israéliennes ont frappé des villes du sud du Liban mercredi en réponse à des tirs de missiles antichars visant Israël, alors que les violences transfrontalières se poursuivent pour la quatrième journée consécutive. L'armée israélienne a déclaré qu'elle attaquait le Liban après que l'une de ses positions au nord a été la cible de tirs mercredi. L'attaque a eu lieu près de la ville israélienne d'Arab al-Aramche, en face du village libanais de Dhayra, a dit l'armée dans un communiqué, sans préciser s'il y avait des victimes ou qui étaient les responsables. Le Hezbollah a par la suite revendiqué la responsabilité des tirs de missiles de précision sur Israël mercredi, en réponse aux attaques israéliennes de cette semaine qui ont causé la mort de trois de ses combattants. Des habitants de la ville de Rmeish, dans le sud du Liban, ont raconté que les bombardements israéliens avaient lieu autour de la ville, une source précisant à Reuters que des obus d'artillerie israéliens frappaient le point de lancement des roquettes, autour de Dhayra. La chaîne de télévision locale libanaise al-Jadeed a diffusé des images montrant des panaches de fumée blanche s'échappant d'une région boisée située à proximité de maisons et de terres agricoles à Dhayra. Le Hezbollah et la faction palestinienne du Hamas ont tous deux revendiqué des attaques menées depuis le Liban mardi. Le Hezbollah libanais a tiré un missile guidé sur un char israélien et le Hamas a déclaré avoir lancé une salve de roquettes sur Israël. (Rédigé par Dan Williams, Maya Gebeily, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)