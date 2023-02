Israël autorise neuf avant-postes de colons en Cisjordanie

JERUSALEM (Reuters) - Israël a accordé dimanche une autorisation rétroactive à neuf avant-postes de colons juifs en Cisjordanie occupée et a annoncé la construction massive de nouveaux logements dans les colonies actuelles, ce qui pourrait créer des tensions avec les Etats-Unis. L'annonce sur les avant-postes a été faite par le ministre de la Sécurité intérieure, l'ultranationaliste Itamar Ben-Gvir, qui participe à la nouvelle coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, la plus à droite de l'histoire d'Israël. Le bureau de Benjamin Netanyahu, de son côte, a indiqué dans un communiqué qu'un comité de planification se réunirait dans les prochains jours pour approuver de nouveaux logements dans les colonies juives. Le ministre des Finances, issu de l'extrême droite, Bezalel Smotrich, a précisé qu'ils seraient au nombre de 10.000. L'Autorité palestinienne, dirigée par Mahmoud Abbas, a déclaré que les annonces d'Israël devraient être "condamnées et rejetées". "C'est un défi dans le cadre des efforts américains et arabes et une provocation pour le peuple palestinien et cela conduira à plus de tensions et d'escalade", a déclaré le porte-parole de Mahmoud Abbas, Nabil Abou Roudeïneh. Les Etats-Unis s'opposent depuis longtemps à la création de nouvelles colonies juives en Cisjordanie, jugées illégales par une grande partie de la communauté internationale car elles sont implantées sur des terres revendiquées par les Palestiniens, ce qu'Israël rejette. (Reportage Dan Williams; avec Ali Sawafta à Ramallah; version française Claude Chendjou)