Israël autorise l'entrée partielle de carburant à Gaza

JERUSALEM, 17 novembre (Reuters) - Le cabinet de guerre israélien a approuvé l'entrée de deux camions-citernes par jour dans la bande de Gaza pour aider à répondre aux besoins en carburant des Nations unies (Onu), a déclaré un responsable israélien vendredi. Cette décision aurait été prise à la suite d'une demande de Washington selon ce responsable qui a requis l'anonymat. Cette quantité de carburant permettra d'apporter un soutien "minimal" aux systèmes d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux usées et d'assainissement de Gaza afin de prévenir les épidémies, a-t-il ajouté. En autorisant l'entrée de carburant, Israël se donne une marge de manoeuvre supplémentaire sur la scène internationale pour poursuivre sa campagne d'élimination du Hamas dans la bande de Gaza, a-t-il encore estimé. (Reportage Ari Rabinovitch ; version française Kate Entringer)