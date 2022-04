Israël : Au moins 57 blessés dans des violences à la mosquée Al Aksa entre policiers et Palestiniens

JERUSALEM, 22 avril (Reuters) - Au moins 57 Palestiniens ont été blessés vendredi dans des heurts avec la police israélienne dans l'enceinte de la mosquée Al Aksa à Jérusalem, ont rapporté des médecins.

La police israélienne a déclaré être intervenue à la suite de jets de pierres et de pétards à proximité du mur des Lamentations, lieu de prières pour les juifs. Une policière a été blessée par une pierre et un arbre a pris feu, atteint par un pétard, ont indiqué les forces de l'ordre.

Selon des témoins, la police est entrée dans l'enceinte de la mosquée Al Aksa après les prières matinales du Ramadan et a tiré des balles en caoutchouc, des grenades assourdissantes sur les fidèles présents dont certaines leur lançaient des pierres.

La police a également utilisé un drone pour larguer des gaz lacrymogènes, a déclaré le directeur de la mosquée.

Cette flambée de violence fait craindre la reprise d'un conflit d'ampleur, comme celui qui a opposé l'an dernier l'Etat hébreu au mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.

Les combattants du Hamas "ont les doigts sur la gâchette et nous défendrons la mosquée Al Aksa de toutes nos forces", a déclaré Mushir al Masri, un responsable du mouvement.

Depuis mars, les forces israéliennes ont tué au moins 29 Palestiniens de la Cisjordanie occupée et 14 personnes ont été tuées dans des attaques de rue en Israël, selon des médecins. (Reportage Sinan Abu Mayzer, Amar Awad, Ari Rabinovitch à Jerusalem et Ali Sawafta à Ramallah et Nidal al-Mughrabi in Gaza; rédigé par Henriette Chacar, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)