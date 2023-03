Israël arrête des colons suspectés de violences en Cisjordanie

par Maayan Lubell et Ali Sawafta JERUSALEM/HUWARA, Cisjordanie (Reuters) - La police a arrêté cinq suspects après un déchaînement de violence de la part de colons israéliens en Cisjordanie occupée en début de semaine, à la suite d'une fusillade meurtrière commise par des Palestiniens. Les magasins sont restés fermés sur ordre de l'armée à Houwara mercredi, dans un contexte de forte présence militaire israélienne dans ce village palestinien, ont indiqué des habitants. Un Palestinien armé y a tué deux israéliens dimanche, provoquant des attaques de colons sur des véhicules et des habitations, lesquelles ont entraîné la mort d'un Palestinien. La police israélienne a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à procéder à d'autres arrestations dans le cadre de son enquête. Le Premier ministre palestinien Mohamed Chtaïeh, lors d'une visite dans le village mercredi, a déclaré que les arrestations n'étaient pas suffisantes. "Nous voyons un crime organisé perpétré par le gouvernement israélien et exécuté par les colons", a-t-il déclaré. Le général Yehuda Fuchs, qui commande l'armée israélienne dans la région, a déclaré que ses forces s'étaient préparées à une tentative de représailles de la part des colons, mais qu'elles avaient été surprises par l'intensité des violences, qui, selon lui, ont été perpétrée par des dizaines de personnes. "L'incident de Houwara était un pogrom mené par des hors-la-loi", a-t-il déclaré à N12 News tard mardi. Les commentaires de Yehuda Fuchs sont intervenus dans un contexte de tensions accrues au sein du gouvernement nationaliste-religieux du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, a appelé les gens à "ne pas prendre la loi entre leurs mains", tandis que son parti, le Front national juif, a accusé Benjamin Netanyahu de faiblesse face au terrorisme. (Rédigé par Maayan Lubell, version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)