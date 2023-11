Israël annonce la découverte d'un tunnel de 55 mètres de long sous l'hôpital Al Chifa de Gaza

JERUSALEM, (Reuters) - Israël a diffusé dimanche une vidéo présentée comme celle d'un tunnel creusé par des combattants palestiniens sous le plus grand hôpital de la bande de Gaza. Tout en reconnaissant qu'il dispose d'un réseau de centaines de kilomètres de tunnels secrets, de bunkers et de puits d'accès dans toute l'enclave palestinienne, le Hamas a toujours réfuté nié que ces dispositifs se trouvent dans des infrastructures civiles telles que les hôpitaux. Dans un bulletin des opérations menées à l'hôpital Al Chifa de la ville de Gaza, l'armée israélienne a pourtant assuré que ses ingénieurs avaient découvert un tunnel de 10 mètres de profondeur et de 55 mètres de long. (Dan Williams, version française Nicolas Delame)