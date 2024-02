Israël affirme que les forces du Hamas "ont diminué de moitié"

JERUSALEM, 12 février (Reuters) - Un porte-parole du gouvernement israélien a déclaré lundi que les troupes du Hamas ont été réduites de moitié depuis le début du conflit à Gaza, avec plus de 12.000 combattants tués ainsi qu'un grand nombre de blessés ou capturés. "Nous parlons des trois quarts des bataillons du Hamas qui ont été détruits (...) et de plus de 12.000 terroristes qui ont été tués", a déclaré Eylon Levy lors d'un point aux journalistes. "Si l'on tient compte du nombre de terroristes qui ont été blessés ou appréhendés, c'est plus de la moitié de la force de combat du Hamas qui a été mise hors d'état de nuire," a ajouté le porte-parole. (Reportage Dan Williams; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)