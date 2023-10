Israël affirme avoir intercepté un missile en provenance du Liban

BEYROUTH/JÉRUSALEM (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré samedi avoir intercepté un missile sol-air tiré depuis le Liban vers l'un de ses drones et les autorités libanaises ont publié des consignes d'évacuation de l'aéroport de Beyrouth en cas d'urgence, dans un contexte de hausse des tensions frontalières. L'armée israélienne et le Hezbollah, soutenu par l'Iran, échangent des tirs quotidiennement depuis le début du conflit à Gaza il y a trois semaines. Il s'agit de la plus importante flambée de violence à la frontière israélo-libanaise depuis la guerre de 2006. A l'époque, les pistes de l'aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth, situé à la périphérie sud de la capitale libanaise, ont été touchées par des frappes aériennes israéliennes, de même que d'autres infrastructures. Face à la recrudescence des tensions, les autorités libanaises ont publié des consignes d'évacuation de l'aéroport et des installations environnantes en cas d'urgence. Ces recommandations n'indiquaient toutefois pas si le site était menacé de manière imminente. Le conflit à Gaza, où Israël a intensifié son offensive terrestre, fait craindre une extension des combats dans la région, y compris à la frontière libanaise. L'armée israélienne a déclaré samedi qu'elle avait "intercepté un missile sol-air tiré depuis le Liban" visant un drone israélien. Tsahal dit avoir réagi en "frappant l'origine du tir de missile". Le Hezbollah, un groupe lourdement armé, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat sur la frappe mais a précisé que 47 de ses combattants ont été tués lors d'affrontements le long de la frontière depuis vendredi. L'armée israélienne a déclaré en début de semaine que sept de ses soldats ont été tués depuis le 7 octobre, date à laquelle le Hamas - allié du Hezbollah - a lancé une attaque meurtrière sur le sol israélien. Des sources estiment que les attaques du Hezbollah visent à occuper l'armée israélienne sans provoquer de guerre majeure. L'Etat hébreu a fait savoir qu'il n'avait aucun intérêt à ouvrir un deuxième front à sa frontière nord et qu'il maintiendrait le statu quo si le Hezbollah faisait de même. (Bureaux de Beyrouth et de Jérusalem, rédigé par Riham Alkousaa ; version française Kate Entringer)