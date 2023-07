Israël achète 25 nouveaux avions de combat américains F-35

Crédit photo © Reuters

JÉRUSALEM (Reuters) - Le ministère de la Défense israélien annoncé dimanche l'achat d'un troisième escadron d'avions de combat américains F-35 dans le cadre d'un accord d'une valeur de trois milliards de dollars. Les 25 avions fabriqués par Lockheed Martin porteront à 75 le nombre de F-35 possédés par l'armée de l'air israélienne, a ajouté le ministère, précisant que l'accord serait financé par le programme d'aide à la défense qu'Israël reçoit des États-Unis. Israël a été le premier pays en dehors des États-Unis à acquérir des appareils de type F-35, également connu sous le nom de Joint Strike Fighter et surnommé en Israël "Adir", ce qui signifie "puissant" en hébreu. Lockheed Martin et le motoriste Pratt&Whitney se sont mis d'accord pour impliquer des entreprises de défense israéliennes dans la production de composants d'avions, a ajouté le ministère israélien. (Reportage Ari Rabinovitch ; Version française Elizabeth Pineau)