Israël accuse le Hamas d'avoir tiré des roquettes depuis des zones humanitaires

JÉRUSALEM, 7 décembre (Reuters) - Israël a accusé jeudi le Hamas d'avoir tiré des roquettes depuis une zone du sud de la bande de Gaza où des civils sont réfugiés. Douze roquettes ont été tirées mercredi depuis la zone d'al-Mawasi, dans le sud de l'enclave palestinienne, et au moins une autre près d'une zone humanitaire à Rafah, a indiqué l'armée israélienne sur les réseaux sociaux, accusant le Hamas d'"utiliser des civils comme boucliers humains". (Rédigé par Dan Williams ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)