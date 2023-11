Israël accuse la Bolivie de "capitulation face au terrorisme" après la rupture des liens diplomatiques

Israël accuse la Bolivie de "capitulation face au terrorisme" après la rupture des liens diplomatiques













Crédit photo © Reuters

JERUSALEM (Reuters) - Israël a accusé mercredi la Bolivie de "capitulation face au terrorisme et au régime des ayatollahs en Iran" après que le pays sud-américain a rompu ses liens diplomatiques pour protester contre les pertes civiles causées par l'offensive de l'Etat hébreu dans la bande de Gaza. "Les relations entre les pays étaient de toute façon dénuées de contenu" depuis le changement de gouvernement en Bolivie, a ajouté dans un communiqué le ministère israélien des Affaires étrangères. Mardi soir, le gouvernement bolivien a annoncé qu'il rompait ses liens diplomatiques avec Israël, accusant l'Etat hébreu de commettre des crimes contre l'humanité avec ses attaques dans la bande de Gaza. La Bolivie avait déjà pris une mesure similaire en 2009, citant aussi à l'époque des attaques israéliennes contre l'enclave palestinienne, avant que le gouvernement de la présidente Jeanine Anez restaure les relations diplomatiques avec Israël en 2020. Le Chili et la Colombie ont annoncé de leur côté mercredi le rappel de leur ambassadeur respectif en Israël pour protester contre la "punition collective" et le "massacre du peuple palestinien". (Rédigé par Dan Williams, Blandine Hénault pour la version française)