Israël accepte l'envoi d'une aide à Gaza par l'Egypte, dit Biden

Israël accepte l'envoi d'une aide à Gaza par l'Egypte, dit Biden













Crédit photo © Reuters

TEL AVIV (Reuters) - Le président américain Joe Biden a assuré mercredi qu'un accord existait avec Israël pour l'acheminement via l'Egypte d'une aide humanitaire à la bande de Gaza et annoncé le déblocage de 100 millions de dollars supplémentaires pour les Palestiniens de l'enclave et de Cisjordanie. Lors d'une conférence de presse à Tel Aviv au terme d'une visite dans l'Etat hébreu, Joe Biden a réaffirmé que les Etats-Unis feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité de l'Etat hébreu. Il a ajouté qu'il demanderait au Congrès de prendre des mesures "sans précédent" cette semaine. Réaffirmant son soutien pour une solution à deux Etats, israélien et palestinien, au Proche-Orient, le président américain a également déclaré que la vaste majorité des Palestiniens n'avaient rien à voir avec le Hamas. (Steve Holland, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)