Israël accepte d'ouvrir le point de passage de Kerem Shalom

WASHINGTON, (Reuters) - Israël a accepté, à la demande des Etats-Unis, d'ouvrir le point de passage de Kerem Shalom uniquement à des fins de contrôle et d'inspection de l'aide humanitaire acheminée à Gaza via le point de passage de Rafah, a déclaré jeudi un haut responsable américain. Washington discute depuis des semaines avec les Israéliens de la possibilité d'ouvrir le point de passage de Kerem Shalom - situé à l'intersection d'Israël, de la bande de Gaza et de l'Egypte - afin d'accélérer le processus d'inspection des camions transportant de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le responsable américain n'a pas précisé la date à laquelle le point de passage serait ouvert. (Reportage Humeyra Pamuk; version française Camille Raynaud)