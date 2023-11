Israël a frappé une ambulance dans la ville de Gaza

Israël a frappé une ambulance dans la ville de Gaza













Crédit photo © Reuters

GAZA (Reuters) - Israël a frappé vendredi une ambulance qui, selon l'armée israélienne, transportait des combattants du Hamas, dans la ville de Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a de son côté déclaré que l'ambulance évacuait des blessés vers le sud de l'enclave. Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf al Qidra, a dit que l'ambulance faisait partie d'un convoi visé par Israël alors qu'il quittait l'hôpital al Shifa, ajoutant que de nombreuses personnes avaient été tuées et blessées. L'armée israélienne a dit avoir identifié et frappé une ambulance "utilisée par une cellule terroriste du Hamas" dans la zone de combat. Plusieurs combattants du Hamas ont été tués lors de la frappe, a indiqué l'armée israélienne, qui a accusé le Hamas d'utiliser des ambulances pour transporter des combattants et des armes, sans fournir de preuves. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est dit "extrêmement choqué par les rapports (concernant) des attaques contre des ambulances évacuant des patients" dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Il a ajouté que les patients, les personnels médicaux et les structures médicales devaient être protégés. Plus tôt dans la journée, Ashraf al Qidra avait déclaré que des ambulances transporteraient des Palestiniens grièvement blessés vers le sud de l'enclave. Israël, qui accuse le Hamas de cacher ses centres de commandement dans des tunnels situés sous l'hôpital Shifa, a ordonné le mois dernier aux civils de quitter le nord de la bande de Gaza. Le Hamas et les dirigeants de l'hôpital ont nié les accusations israéliennes. (Angus Mcdowall; version française Zhifan Liu, édité par Camille Raynaud)