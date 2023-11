Israël a frappé un convoi d'ambulances, dit le ministère de la Santé de Gaza

GAZA (Reuters) - Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré vendredi qu'Israël avait visé un convoi d'ambulances quittant l'hôpital d'al Shifa dans la ville de Gaza. L'armée israélienne a déclaré vendredi faire des vérifications. Reuters n'était pas en mesure de vérifier ces informations. "Nous avons informé la Croix-Rouge en accord avec la loi internationale du départ d'un convoi transportant des blessés dans des véhicules ambulanciers depuis l'hôpital Shifa", a déclaré dans un communiqué Ashraf al Qidra, le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza. Deux chaînes de télévision du Hamas, ont annoncé que des personnes avaient été tuées dans l'incident, citant le ministère de la Santé de Gaza. Israël, qui accuse le Hamas de cacher ses centres de commandement dans des tunnels situés sous l'hôpital Shifa, a ordonné le mois dernier aux civils de quitter le nord de la bande de Gaza. Le Hamas et les dirigeants de l'hôpital ont nié les accusations israéliennes. L'armée israélienne encerclait vendredi la ville de Gaza. (Angus Mcdowall; version française Zhifan Liu, édité par Camille Raynaud)