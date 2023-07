Israël a abattu deux Palestiniens suspectés d'avoir mené une attaque contre la police-armée

JERUSALEM (Reuters) - Les forces de sécurité israéliennes ont tué vendredi deux Palestiniens, suspectés d'avoir lancé une attaque contre la police cette semaine, a annoncé l'armée israélienne. Les forces israéliennes ont lancé une opération dans la ville de Naplouse, a indiqué l'armée et "les deux terroristes ont été tués à la suite d'un échange de tirs". Les forces israéliennes ont encerclé une maison dans laquelle s'étaient réfugiés les deux hommes avant d'être "exécutés", selon l'agence de presse palestinienne WAFA. Des affrontements avec des habitants ont ensuite été rapportés. Un soldat israélien a été tué par balle jeudi près d’une colonie de peuplement en Cisjordanie occupée, ont annoncé les services d’urgence, une attaque revendiquée par le mouvement islamiste du Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, après l'opération d'ampleur menée quelques jours plus tôt par Israël au coeur du camp de réfugiés de Jénine. (Reportage par Ari Rabinovitch; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)