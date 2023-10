Israël : 19 ressortissants français ont été tués dans les attaques du Hamas dit Colonna

Israël : 19 ressortissants français ont été tués dans les attaques du Hamas dit Colonna













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Dix-neuf ressortissants français ont été tués dans les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre, a déclaré dimanche la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, indiquant aussi que 13 autres ressortissants français étaient toujours portés disparus. Au cours d'une conférence de presse à Tel-Aviv, la cheffe de la diplomatie française a demandé la "libération immédiate, sans conditions", de tous les otages détenus par le Hamas depuis l'incursion dans plusieurs localités israéliennes lors de laquelle 1.300 personnes ont été tuées, selon le dernier bilan. Elle n'a pas précisé le nombre d'otages français qui seraient détenus par le groupe armé palestinien. "Nous sommes actifs, mobilisés, en lien étroit avec les autorités israéliennes", a-t-elle dit sur cette question. Catherine Colonna a indiqué avoir eu de nombreux entretiens en Israël, notamment avec son homologue Eli Cohen et avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. La ministre a de nouveau souligné le droit d'Israël à se défendre "face à la monstruosité du Hamas et le danger qu'il représente". Elle a appelé à une réponse "forte et juste", s'inscrivant dans le respect du droit international. D'après le dernier bilan communiqué par les autorités de Gaza, 2.670 personnes, dont environ un quart d'enfants, ont été tuées dans les frappes menées par Israël depuis l'attaque du Hamas. Plus tôt dans la journée, via le réseau social X (anciennement Twitter), Catherine Colonna a dit avoir alerté les responsables politiques israéliens sur le "risque d'embrasement régional et ses conséquences sur les populations". Elle a déclaré en conférence de presse qu'elle allait poursuivre les discussions destinées à éviter une escalade du conflit et à fournir de l'aide humanitaire à Gaza. La porte-parole du Quai d'Orsay a indiqué par ailleurs que de nouveaux vols spéciaux pour évacuer des ressortissants français d'Israël seraient organisés lundi. Sept vols ont déjà eu lieu, avec un total de plus de 2.000 passagers rapatriés, a-t-elle précisé dans un communiqué. (Rédigé par Jean Terzian)