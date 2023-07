Islande : L'éruption du volcan près de Reykjavik semble se calmer

Islande : L'éruption du volcan près de Reykjavik semble se calmer













COPENHAGUE/OSLO, 11 juillet (Reuters) - L'éruption volcanique près de la capitale islandaise Reykjavik semble se calmer, ont déclaré des experts mardi, quelques heures après que les autorités ont averti que le volcan émettait des "gaz toxiques potentiellement mortels". Des images montrent que la fissure volcanique s'est réduite, que le flux de lave a diminué et que le panache de gaz est plus petit, a déclaré Magnus Tumi Gudmundsson, professeur de géophysique à l'Université d'Islande, à la chaîne de télévision islandaise RUV. "C'est devenu une petite éruption, ce qui est une très bonne nouvelle", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était encore impossible d'évaluer la durée de l'éruption. "Selon toute vraisemblance, l'éruption ne sera pas importante, elle peut certainement durer longtemps, mais heureusement, nous ne sommes pas en présence d'une continuation de ce que nous avons vu au cours des premières heures", a-t-il ajouté. L'accès au volcan a été restreint et les habitants de la péninsule de Reykjanes ont été encouragés à fermer leurs fenêtres et à couper la ventilation, selon le département de la protection civile et de la gestion des urgences. Le bureau météorologique islandais, Vedur, a indiqué mardi matin que la pollution par les gaz était élevée et dangereuse autour de l'éruption, située à environ 60 km de la capitale, et que la pollution était probable à Reykjanes et Reykjavik. Cependant, la qualité de l'air était encore considérée comme "très bonne" ou "bonne" dans la région de Reykjavik mardi, selon le site web de l'Agence de l'environnement. Les vols à destination et au départ de l'Islande n'ont pas été perturbés. Cette éruption est classée comme une fissure volcanique, qui généralement ne provoque pas d'explosions majeures ni de grandes quantités de cendres, selon le gouvernement islandais dans un communiqué lundi en fin de journée. (Reportage de Louise Breusch Rasmussen et Victoria Klesty, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)