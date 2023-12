Islande : Eruption volcanique sur la péninsule de Reykjanes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Une éruption volcanique s'est produite lundi soir sur la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande, a indiqué le service météorologique national, après une série de tremblements de terre et de signes de propagation souterraine du magma ces dernières semaines. Par précaution, les autorités avaient évacué le mois dernier les quelque 4.000 habitants de Grindavik, une ville de pêcheurs située à proximité. Si la région de Reykjanes a connu ces dernières années plusieurs éruptions dans des zones non peuplées, les autorités avaient estimé que la situation représentait un risque immédiat pour la ville. (Reportage Chandni Shah à Bangalore; version française Jean Terzian)