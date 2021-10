Irlande du Nord : Londres veut changer les règles du jeu, dit Dublin

DUBLIN (Reuters) - L'Irlande a accusé lundi la Grande-Bretagne de vouloir "changer les règles du jeu" pour résoudre les difficultés commerciales en Irlande du Nord, en réaction au souhait exprimé par Londres que l'autorité de la Cour européenne de justice (CEJ) ne s'exerce pas sur le sujet.

Le ministre britannique du Brexit, David Frost, a rendu public samedi des extraits d'un discours qu'il doit prononcer mardi, dans lequel il estime que la CEJ a créé un "profond déséquilibre" dans la façon dont s'appliquent les protocoles nord-irlandais, qui visent à éviter le rétablissement d'une frontière physique entre les deux Irlande depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

"Tout le monde au sein de l'Union européenne pense la même chose. L'UE essaie de résoudre les problèmes et le Royaume-Uni rejette les solutions avant même qu'elles ne soient rendues publiques, et en demande encore plus", a commenté lundi le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney.

La Commission européenne, qui a déjà rejeté en juillet une demande similaire de Londres concernant la CEJ, doit faire d'ici la fin de la semaine de nouvelles propositions pour tenter de trouver une solution aux difficultés commerciales provoquées par le Brexit en Irlande du Nord.

"La vérité, c'est qu'ils (les Britanniques) savent que l'UE ne peut pas bouger sur ce point (de la CEJ), et ils demandent quand même...", a déclaré Simon Coveney à la radiotélévision publique irlandaise RTE.

"A un moment, l'UE dira 'ça suffit', on ne peut pas discuter davantage et je crois que ce moment est proche", a mis en garde le chef de la diplomatie irlandaise.

(Padraic Halpin, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)