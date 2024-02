Irlande du Nord: La nationaliste Michelle O'Neill élue à la tête du gouvernement

par Amanda Ferguson et Natalie Thomas BELFAST (Reuters) - L'Assemblée nord-irlandaise a élu samedi pour la première fois une nationaliste du Sinn Fein, Michelle O'Neill, à la tête de son gouvernement autonome, une étape historique pour la province britannique dominée pendant des décennies par les unionistes. La nomination de Michelle O'Neill, confirmée par le Parlement de Stormont, a été rendue possible par la décision du Parti unioniste démocrate (DUP), annoncée en début de semaine, de mettre fin à deux années de boycott de l'exécutif régional. (Rédigé par Amanda Ferguson, Jean-Stéphane Brosse et Kate Entringer pour la version française)