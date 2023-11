Irlande : Cinq personnes, dont trois enfants, blessées à coups de couteau à Dublin

Irlande : Cinq personnes, dont trois enfants, blessées à coups de couteau à Dublin













Crédit photo © Reuters

DUBLIN (Reuters) - Cinq personnes, dont trois jeunes enfants, ont été hospitalisées jeudi à Dublin, a annoncé la police irlandaise après ce que les médias irlandais présentent comme une attaque au couteau. Dans un communiqué, le Premier ministre Leo Varadkar s'est dit "choqué" par cet "incident" et a déclaré qu'un suspect avait été arrêté. Une fillette a été grièvement blessée et les deux autres enfants sont soignés pour des blessures moins graves, a précisé la police dans un communiqué. Une femme a aussi été gravement touchée et un homme moins sérieusement, a-t-elle ajouté. Selon les médias irlandais, l'attaque s'est produite sur Parnell Square, près de la principale rue de Dublin, O'Connell Street. Un témoin, Anthony Boyle, un consultant en informatique de 31 ans qui habite dans la rue où l'attaque a eu lieu, a décrit à Reuters une "scène de chaos, des femmes en pleurs, des hommes qui hurlaient". "J'ai vu un enfant à terre, une petite fille", a-t-il dit. L'Irish Times écrit que le suspect, un homme, a été arrêté après s'être semble-t-il infligé lui-même des blessures. Le journal ajoute que le mobile de l'attaque n'a pas encore été établi. Dans son communiqué, la police dit ne chercher aucune autre personne à ce stade de l'enquête. (Reportage de Padraic Halpin et Conor Humphries, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)