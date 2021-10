Iran : Une cyberattaque perturbe la distribution d'essence

DUBAÏ (Reuters) - Une cyberattaque a perturbé mardi la distribution d'essence en Iran, provoquant de longues files d'attente dans les stations-services du pays quelques semaines seulement avant l'anniversaire des manifestations de 2019 menées en réaction à la hausse des prix du carburant, ont rapporté les médias d'État.

L'Iran s'est dit en état d'alerte maximum contre le risque de cyberattaques, précédemment imputées aux États-Unis et à Israël.

Les États-Unis ainsi que d'autres puissances occidentales ont pour leur part accusé l'Iran de tenter de perturber et de pénétrer leurs réseaux.

"La perturbation du système de ravitaillement des stations-services (...) ces dernières heures, a été causée par une cyberattaque", a déclaré l'IRIB, la radio d'état.

"Les experts techniques sont en train de résoudre le problème et bientôt le processus de ravitaillement (...) reviendra à la normale" a poursuivi la radio.

Selon SHANA, l'agence de presse du ministère du Pétrole, seul l'achat d'essence via des cartes à puces, destinées a rationner la consommation et maintenir les prix bas, a été interrompue. L'achat de carburant à des prix plus élevés était toujours possible.

Les perturbations sont survenues juste avant le deuxième anniversaire de l'augmentation des prix du carburant de novembre 2019, qui a entraîné dans son sillage des vagues de manifestations dans tout le pays et lors desquelles des centaines de personnes auraient été tuées par les forces de sécurité.

Des vidéos publiées sur les médias sociaux montrent des panneaux de signalisation apparemment piratés, affichant des messages tels que "Khamenei, où est notre essence ?" en référence au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

Reuters n'a pas pu authentifier les vidéos de manière indépendante mais l'agence de presse Mehr, semi-officielle, a confirmé que certains panneaux avaient bien été piratés.

(Reportage du bureau de Dubaï; version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Jean-Michel Bélot)