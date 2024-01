Iran: Trente-cinq arrestations liées aux attentats de Kerman

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté 35 personnes soupçonnées de liens avec le double attentat meurtrier commis le 3 janvier à Kerman, a annoncé jeudi le ministère iranien du Renseignement cité par l'agence semi-officielle Tasnim. Selon les autorités, un des deux auteurs de l'attentat serait originaire du Tadjikistan et serait entré illégalement sur le territoire iranien le 19 décembre. Les attentats, revendiqués par le groupe Etat islamique, ont fait une centaine de morts dans cette ville du sud-est de l'Iran. Ce sont les plus meurtriers dans l'histoire de la République islamique, fondée en 1979. (Rédaction de Dubaï; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)