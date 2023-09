Iran : Sécurité renforcée à l'approche de l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini-militants

15 septembre (Reuters) - Les forces de sécurité iraniennes étaient déployées vendredi à Saqez, ville natale de Mahsa Amini, en prévision d'une recrudescence ce week-end de manifestations marquant le premier anniversaire de la mort de la jeune femme, selon des témoins, des messages sur les réseaux sociaux et des groupes de défense des droits de l'homme. "Il y a une forte présence des forces de sécurité à Saqez", a déclaré un militant des droits de l'homme à Reuters. Un autre a ajouté qu'un petit groupe de manifestants a scandé des slogans anti-gouvernementaux avant de se disperser rapidement. Les deux militants ont préféré garder l'anonymat, invoquant une crainte de représailles de la part du gouvernement dans un contexte de répression croissante de la dissidence à l'approche de l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini. La mort en détention de la jeune femme kurde de 22 ans, le 16 septembre 2022, arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, a déclenché des mois de manifestations antigouvernementales, devenues le plus grand mouvement d'opposition aux autorités iraniennes depuis des années. De nombreux manifestants, au premier rang desquels se trouvaient souvent des femmes et des jeunes, ont réclamé la fin de plus de quatre décennies de régime clérical chiite. Plus de 500 personnes, dont 71 mineurs, ont été tuées, des centaines blessées et des milliers arrêtées lors de troubles finalement écrasés par les forces de sécurité, selon des groupes de défense des droits de l'homme. L'organisation de défense des droits de l'homme Hengaw, basée en Norvège, a déclaré dans un communiqué que plusieurs villes kurdes de l'ouest de l'Iran "ont connu une atmosphère d'intimidation et la déclaration d'un état de guerre au cours des derniers jours". L'organisation a indiqué que de nombreux citoyens avaient été arrêtés et que le sort de beaucoup d'autres restait inconnu. Des militaires ont été positionnés au sommet de Tapeh Qawkh, une colline surplombant Saqez, selon Hengaw, et les habitants ont été témoins d'une recrudescence de l'activité des hélicoptères au-dessus de la ville. Sur les réseaux sociaux, des habitants de Saqez ont déclaré que les autorités avaient installé de nouvelles caméras de surveillance autour de la ville, apparemment pour surveiller et identifier les manifestants. Reuters n'a pas pu vérifier ces affirmations dans l'immédiat. Dans un rapport publié le mois dernier, Amnesty International a déclaré que les autorités iraniennes "soumettent les familles des victimes à des arrestations et détentions arbitraires, imposent des restrictions cruelles aux rassemblements pacifiques sur les lieux de sépulture et détruisent les pierres tombales des victimes". Les forces de sécurité ont arrêté Sara Aeli, l'oncle de Mahsa Amini, le 5 septembre, ont déclaré des proches à Reuters. (Reportage Rédaction de Dubaï, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)