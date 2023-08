Iran : Rencontre entre le prince héritier saoudien et le ministre iranien des Affaires étrangères

Crédit photo © Reuters

Dubaï (Reuters) - Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane a rencontré vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian à Djeddah, dans le cadre de discussions au plus haut niveau depuis la réconciliation des deux pays après des années de rivalité. Cette rencontre imprévue survient un jour après l'arrivée de Hossein Amirabdollahian dans le royaume, où il a déclaré que les liens entre les deux pays étaient "sur la bonne voie" à la suite de ses entretiens avec son homologue saoudien, le prince Faisal ben Farhan. Mohammed ben Salmane est le dirigeant de facto du royaume, et a poussé à réorienter la politique étrangère saoudienne ces dernières années, sur fond de questions concernant ses relations historiquement étroites avec les États-Unis. La réunion s'est "très bien" passée, selon la délégation iranienne, citée par la chaîne iranienne Press TV. L'agence de presse saoudienne SPA a quant à elle rapporté que les deux dirigeants avaient discuté des développements internationaux et régionaux. L'Arabie Saoudite a rompu ses liens diplomatiques avec l'Iran en 2016 après que des manifestants ont attaqué son ambassade à Téhéran en représailles à l'exécution par Riyad d'un éminent religieux chiite. Le prince Faisal s'est rendu à Téhéran en juin et a déclaré qu'il espérait que le président iranien Ebrahim Raïssi se rendrait dans le royaume au "moment opportun". (Rédigé par la rédaction de Dubaï et Angus McDowall, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)