Iran: Quinze morts dans l'attaque d'un sanctuaire chiite à Shiraz

DUBAI (Reuters) - Quinze personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées mercredi lors d'une attaque contre un sanctuaire chiite de Shiraz, dans le sud de l'Iran, ont déclaré les autorités iraniennes, ajoutant que l'auteur de l'attaque, revendiquée par le groupe Etat islamique, avait été arrêté.

D'après l'agence de presse Tasnim, l'assaillant a abattu un employé à l'entrée du sanctuaire avant d'être pourchassé par des passants après que son arme s'est enrayée, et sur lesquels il a ouvert le feu par la suite avant d'entrer dans une cour et de tirer sur des fidèles. Des femmes et enfants ont été tués, a ajouté Tasnim.

Le président iranien Ebrahim Raïssi a promis que cet acte ne resterait pas "sans réponse" et que les forces de sécurité infligeraient "une leçon" à ceux qui l'ont planifié et perpétré.

Le groupe Etat islamique a déjà revendiqué plusieurs attaques en Iran, dont un double attentat meurtrier ayant visé en juin 2017 à Téhéran le Parlement et le mausolée de l'ayatollah Khomeini.

Cette attaque contre le sanctuaire Chah-Tcheragh de Shiraz s'est déroulée alors que de nombreuses manifestations étaient organisées en Iran pour marquer le quarantième jour de la mort de Mahsa Amini, à l'origine du mouvement de contestation qui secoue l'Iran.

