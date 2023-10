Iran : Prison pour deux journalistes ayant couvert la mort de Mahsa Amini

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - La justice iranienne a condamné deux femmes journalistes à de longues peines de prison pour leur couverture de la mort de Mahsa Amini, décédée lors de sa détention par la police des moeurs l'an dernier, rapportent les médias officiels iraniens dimanche. La mort de Mahsa Amini, une femme kurde de 22 ans, le 16 septembre 2022, arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, a déclenché des mois de manifestations contre le régime iranien. Niloofar Hamedi et Elaheh Mohammadi ont été condamnées respectivement à 13 et 12 ans de prison, notamment pour collusion avec les Etats-Unis et agissements contre la sécurité nationale, a rapporté l'agence Irna. Les avocats des deux femmes ont rejeté ces accusations. "Elles ont reçu respectivement sept ans et six ans pour collaboration avec le gouvernement américain hostile. Puis chacune cinq ans de prison pour agissements contre la sécurité nationale et chacune un an de prison pour propagande contre le système", rapporte Irna. Niloofar Hamedi a été arrêtée après avoir pris une photo des parents de Mahsa Amini en train de s'étreindre à l'hôpital de Téhéran où leur fille était alors dans le coma. Elaheh Mohammadi a pour sa part été arrêtée alors qu'elle couvrait les funérailles de Mahsa Amini à Saqez, ville kurde d'Iran où les manifestations ont commencé. Les jugements sont susceptibles d'appels, a précisé Irna. Les deux femmes sont détenues à la prison d'Evin, près de Téhéran. (Rédigé par Parisa Hafezi, version française Bertrand Boucey)