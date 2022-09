Iran : Le stock d'uranium de qualité quasi militaire augmente, dit l'AIEA

VIENNE (Reuters) - L'Iran a encore augmenté son stock d'uranium enrichi jusqu'à 60%, proche de la qualité militaire, et il en a désormais plus qu'il n'en faut pour se lancer dans la fabrication d'une bombe atomique s'il l'enrichissait un peu plus, dit le rapport trimestriel de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Selon le rapport de l'agence onusienne consulté par Reuters, le stock d'uranium iranien enrichi jusqu'à 60% et sous forme d'hexafluorure d'uranium, un composé utilisé pour le procédé d'enrichissement dans les centrifugeuses, s'élève désormais à 55,6 kg, soit 12,5 kg de plus qu'au moment du précédent rapport publié le 30 mai.

Comme les trimestres précédents, l'AIEA a transmis aux Etats membres un second rapport dans lequel elle déplore que Téhéran n'ait toujours pas fourni d'explications jugées "crédibles" sur l'origine de particules d'uranium retrouvées sur trois sites non déclarés, objets d'une enquête de l'agence depuis des années.

"Le directeur général est de plus en plus préoccupé par le fait que l'Iran n'a pas coopéré avec l'Agence sur les questions des garanties pendant le trimestre écoulé et qu'il n'y a par conséquent eu aucun progrès pour les résoudre", lit-on dans le rapport.

