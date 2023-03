Iran : Le Franco-Irlandais Bernard Phelan condamné à 6,5 ans de prison

Iran : Le Franco-Irlandais Bernard Phelan condamné à 6,5 ans de prison













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Franco-Irlandais Bernard Phelan, détenu en Iran depuis début octobre, a été condamné à six ans et demi de prison pour "avoir fourni des informations à un pays ennemi", a fait savoir sa soeur dans un communiqué, ajoutant qu'il risquait de mourir en détention. Les relations entre la France et l'Iran se sont détériorées ces derniers mois alors que Téhéran détient actuellement six ressortissants français, des arrestations qualifiées d'arbitraires par Paris. Le mois dernier, l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah a été libérée de la prison d'Evin à Téhéran où elle était détenue. "Le citoyen franco-irlandais Bernard Phelan vient d'être condamné à 6,5 ans d'emprisonnement en Iran pour 'avoir fourni des informations à un pays ennemi'", a fait savoir Caroline Phelan dans un communiqué. "On lui avait promis une libération anticipée pour des raisons de santé avant que cette proposition ne soit annulée", a-t-elle ajouté. Bernard Phelan, consultant en tourisme, a été arrêté en octobre dernier alors que les manifestations anti-gouvernementales se multipliaient dans le pays après la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne de 22 ans, à l'issue de son arrestation par la police des moeurs pour port de vêtements "non appropriés". La France a demandé aux autorités iraniennes de fournir à Bernard Phelan des soins médicaux d'urgence en raison d'un problème cardiaque. Selon sa soeur, la santé de Bernard Phelan est "très préoccupante et son pronostic vital est engagé". Un porte-parole du ministère irlandais des Affaires étrangères a indiqué que le gouvernement était extrêmement préoccupé par cette affaire, notamment en raison de l'état de santé dégradé de Bernard Phelan. Les autorités judiciaires iraniennes et le ministère français des Affaires étrangères n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat. La condamnation de Bernard Phelan intervient quelques jours seulement après qu'un autre ressortissant français, Benjamin Brière, détenu depuis mai 2020 après avoir été condamné à huit ans de prison, a été acquitté en appel des charges retenues contre lui. La cour a ordonné le 16 février sa libération immédiate mais Benjamin Brière n'a toujours pas été libéré depuis, a indiqué son avocat dans un communiqué daté du 2 mars. (Reportage John Irish, version française Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)