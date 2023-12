Iran : Le fonctionnement des stations-service perturbé par une cyberattaque

DUBAI, 18 décembre (Reuters) - Un groupe de pirates informatiques, accusé par l'Iran d'avoir des liens avec Israël, a revendiqué les cyberattaques qui ont perturbé lundi le fonctionnement des stations-service dans tout l'Iran, ont rapporté la télévision d'État iranienne et les médias israéliens. Le ministre iranien du Pétrole, Javad Owji, avait déclaré à la télévision publique que les services avaient été interrompus dans environ 70% des les stations-service du pays, soupçonnant une ingérence extérieure. La télévision d'État iranienne a déclaré que le groupe Predatory Sparrow était derrière l'attaque informatique, une information également partagée par les médias locaux israéliens. "Cette cyberattaque a été menée de manière contrôlée afin d'éviter tout dommage potentiel aux services d'urgence", a déclaré Predatory Sparrow dans son communiqué, cité par les médias iraniens. Les médias d'État ont également ajouté que Predatory Sparrow avait par le passé revendiqué des cyberattaques contre des stations-service, des réseaux ferroviaires et des usines sidérurgiques iraniennes. Il s'agit du premier incident de ce type depuis 2021, date à laquelle une cyberattaque d'envergure avait perturbé la vente de carburant en Iran, provoquant de longues files d'attente dans les stations-service du pays. L'Iran avait accusé Israël et les États-Unis d'être à l'origine des attaques. Les perturbations ont commencé tôt lundi et ont eu un impact significatif à Téhéran, obligeant de nombreuses stations-service à fonctionner manuellement, selon les médias iraniens. "Au moins 30% des stations-service fonctionnent, tandis que les autres résolvent progressivement l'interruption des services", a déclaré Javad Owji. Reza Navar, porte-parole de l'association iranienne des stations-service, a déclaré à l'agence de presse semi-officielle Fars qu'un problème de logiciel était à l'origine de la perturbation. "Un problème de logiciel sur le système de carburant a été confirmé dans certaines stations à travers le pays et des experts sont actuellement en train de résoudre le problème", a-t-il déclaré. Reza Navar a ajouté qu'il n'y avait pas de pénurie de carburant, mais a appelé les automobilistes à ne pas se rendre dans les stations-service. Les prix de l'essence à la pompe en Iran sont largement subventionnés. Le ministère du Pétrole avait précédemment déclaré à la télévision d'État que la perturbation n'était en aucun cas liée à des projets d'augmentation des prix du carburant, une politique qui avait provoqué des manifestations de grande ampleur en 2019 et entraîné une répression violente. Selon les médias d'Etat, 6 à 7 heures sont necéssaires pour résoudre les problèmes. Israël n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat au sujet de la cyberattaque en Iran. (Rédaction de Dubaï, avec la contribution d'Henriette Chacar à Jérusalem, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)