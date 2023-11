Iran : La France dénonce la condamnation "inacceptable" de Louis Arnaud, détenu depuis un an

PARIS, 8 novembre (Reuters) - Le ministère français des Affaires étrangères a jugé mercredi "inacceptable" la décision iranienne de condamner à cinq ans de prison le ressortissant français Louis Arnaud, arrêté en septembre 2022 et détenu, depuis, dans une prison de la capitale, Téhéran. "Nous avons appris avec la plus grande préoccupation que M. Louis Arnaud avait été condamné à cinq ans de prison. Cette condamnation, que rien ne permet d'étayer et l'absence de tout accès à un avocat, est inacceptable", a déclaré le Quai d'Orsay dans un communiqué. Louis Arnaud a été arrêté le 28 septembre 2022 alors qu'il se trouvait en Iran pour des raisons touristiques, précise le Quai d'Orsay, qui a appelé à sa "libération immédiate", "ainsi qu'à celle de la totalité des Français arbitrairement détenus en Iran". Quatre ressortissants français sont actuellement détenus en Iran. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah est rentrée en France le mois dernier après avoir été arrêtée en Iran en 2019 pour collusion en vue d'attenter à la sécurité nationale iranienne et propagande contre la République islamique. (Reportage par John Irish, rédigé par Zhifan Liu)