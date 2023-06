Iran: L'ayatollah estime un accord nucléaire avec l'Occident possible

DUBAI (Reuters) - L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution islamique, a déclaré dimanche que la conclusion d'un accord avec l'Occident sur le programme nucléaire de l'Iran était possible si l'infrastructure nucléaire du pays restait intacte, ont rapporté les médias d'Etat. "Il n'y a rien de mal dans un accord (potentiel avec l'Occident), mais l'infrastructure de notre industrie nucléaire ne doit pas être touchée", a-t-il dit, ajoutant que Téhéran devait continuer à travailler avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). "Les accusations selon lesquelles Téhéran chercherait à se doter de l'arme nucléaire sont des mensonges. Nous n'en voulons pas en raison de nos croyances religieuses. Autrement, ils (l'Occident) n'auraient pas été en mesure de l'arrêter", a ajouté Ali Khamenei. Plusieurs différends ont fait dérailler les discussions indirectes, dans l'impasse depuis septembre, destinées à ramener l'Iran et les Etats-Unis dans l'accord de 2015. Les deux parties s'accusent mutuellement de formuler des exigences déraisonnables. Téhéran et Washington ont démenti jeudi une information de presse selon laquelle ils seraient proche d'un accord provisoire en vertu duquel l'Iran limiterait son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions. (Rédigé par Parisa Hafezi, version française Laetitia Volga)