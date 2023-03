Iran: L'AIEA évoque de "grandes attentes" autour des négociations

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a déclaré samedi que des discussions en cours avec l'Iran sur une série de sujets importants suscitaient de "grandes attentes". Rafael Grossi a entamé vendredi à Téhéran des réunions qui, selon les diplomates, visent à pousser l'Iran à coopérer avec une enquête de l'AIEA sur des traces d'uranium enrichi à un niveau proche de celui des armes nucléaires, découvertes dans des sites non déclarés. "Globalement, il y a deux séries de questions qui sont importantes. Il est clair qu'il y a de grandes attentes sur notre travail conjoint pour faire avancer les questions sur lesquelles l'Iran et l'Agence travaillent, pour clarifier et apporter des assurances crédibles sur le programme nucléaire iranien", a-t-il déclaré à des journalistes à Téhéran. "La deuxième série de questions, qui est très importante, concerne la coopération scientifique et technique que nous avons et que nous continuerons d'avoir avec l'Iran", a ajouté le directeur général de l'AIEA aux côtés de Mohammad Eslami, chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Rafael Grossi a déclaré que les discussions se déroulaient dans une "atmosphère de travail, d'honnêteté et de coopération". Sa visite intervient alors que des contacts ont été pris avec Téhéran sur l'origine des particules d'uranium, enrichies jusqu'à un niveau de 83,7% proche du seuil de 90% pour la fabrication d'armes, dans son usine souterraine de Fordow, selon un article de l'organisme de surveillance nucléaire de l'Onu vu par Reuters. Mohammad Eslami a déclaré mercredi que la République islamique enrichissait l'uranium à hauteur de 60%. (Reportage Hatem Maher, version française Benjamin Mallet)