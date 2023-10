Iran: L'adolescente Armita Geravand est décédée

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Armita Geravand, une jeune Iranienne de 16 ans tombée dans le coma début octobre à la suite d'une altercation avec des agents de sécurité alors qu'elle ne portait pas de foulard est décédée, a rapporté samedi l'agence de presse officielle IRNA. L'adolescente avait été évacuée dans le coma du métro de Téhéran début octobre et déclarée en état de mort cérébrale la semaine dernière. "Malheureusement, elle est tombée dans le coma pendant un certain temps après avoir subi des lésions cérébrales. Elle est décédée il y a quelques minutes", a rapporté l'IRNA. Selon des organisations de défense des droits humains, Armita Geravand a été prise à partie le 1er octobre par des agents de la police des moeurs pour non-respect de la législation iranienne sur le port du hidjab. Les autorités iraniennes ont démenti ces affirmations. La mort en détention de la jeune femme kurde de 22 ans Mahsa Amini, le 16 septembre 2022, arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, a déclenché des mois de manifestations antigouvernementales, devenues le plus grand mouvement d'opposition aux autorités iraniennes depuis des années. (Version française Kate Entringer)