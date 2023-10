Iran : L'adolescente Armita Geravand en état de "mort cérébrale", selon des médias

DUBAI (Reuters) - Armita Geravand, adolescente iranienne évacuée dans le coma du métro de Téhéran début octobre alors qu'elle ne portait pas de foulard, est en état de mort cérébrale, rapportent dimanche les médias officiels iraniens. Selon des organisations de défense des droits humains, Armita Geravand a été prise à partie le 1er octobre par des agents de la police des moeurs pour non-respect de la législation iranienne sur le port du hidjab. Les autorités iraniennes ont démenti ces affirmations. "Les derniers examens de contrôle de l'état de santé d'Armita Geravand indiquent que son état de mort cérébrale semble certain malgré les efforts du personnel médical", rapporte l'Islamic Republic of Iran News Network. L'Iran a connu de vastes manifestations après la mort en septembre 2022 de Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans arrêtée par la police des moeurs pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique. (Rédaction de Dubaï, version française Bertrand Boucey)