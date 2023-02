Iran: Khamenei va gracier un grand nombre de manifestants - TV

Crédit photo © Reuters

DUBAI (Reuters) - Le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a décidé de gracier des "dizaines de milliers" de détenus, dont nombre de personnes arrêtées lors des récentes manifestations antigouvernementales, rapporte dimanche la télévision d'Etat. "Les prisonniers qui ne sont pas poursuivis pour espionnage au profit d'agences étrangères, pour avoir été en relation directe avec des agents étrangers, commis un meurtre ou provoqué des blessures intentionnelles, des destructions ou des incendies de biens publics, ou qui ne font pas l'objet d'une plainte déposée par une partie tierce, seront graciés", détaille la télévision officielle. Ali Khamenei, cible de nombreux manifestants depuis la mort en détention de Mahsa Amini, une jeune kurde arrêtée par la police pour port du voile non réglementaire en septembre dernier, a pris cette initiative pour l'anniversaire de la Révolution islamique de 1979. Selon l'agence de presse des militants des droits de l'homme iraniens Hrana, quelque 20.000 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations, qui ont parfois tourné à l'émeute et en affrontements meurtriers avec les forces de sécurité. (Rédigé par le bureau de Dubaï, version française Tangi Salaün)