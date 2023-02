Iran: Des manifestations nocturnes secouent plusieurs villes, selon des vidéos

(Reuters) - Des manifestants sont redescendus dans les rues d'Iran dans la nuit de jeudi à vendredi après des semaines de calme relatif et ont lancé de nouveaux appels au renversement de la République islamique, selon des vidéos publiées en ligne vendredi. Les rassemblements, qui ont commencé jeudi soir dans de nombreuses villes iraniennes, dont la capitale Téhéran, se sont produits quarante jours après l'exécution de deux manifestants le mois dernier. Des manifestations continuent de secouer l'Iran depuis la mort en septembre de Mahsa Amini, une kurde de 22 ans, après son arrestation par la police des moeurs. Des images montraient vendredi des rassemblements dans plusieurs quartiers de Téhéran ainsi que dans les villes de Karaj, Ispahan, Qazvin, Rasht, Arak, Mashhad, Sanandaj, Qorveh et Izeh. Reuters a pu vérifier l'authenticité de trois des vidéos sur les manifestations à Zahedan et une de celles à Téhéran. Une des vidéos publiée sur internet, supposée provenir de la ville sainte chiite de Mashhad, dans le nord-est du pays, montre des manifestants scandant : "Mon frère martyr, nous vengerons ton sang." D'autres images montrent de grandes manifestations vendredi à Zahedan, capitale de la province du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est du pays, où se concentre la minorité baloutche. (Reuters ; version française Dagmarah Mackos, édité par Tangi Salaün)