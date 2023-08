Iran : Des jours fériés accordés en raison d'une chaleur "sans précédent"

DUBAÏ (Reuters) - L'Iran a annoncé mardi deux jours fériés en raison d'une chaleur "sans précédent" et a demandé aux personnes âgées et aux personnes souffrant de problèmes de santé de rester à l'intérieur, ont rapporté les médias d'État iraniens. De nombreuses villes du sud de l'Iran ont déjà souffert de journées de chaleur inédite. Les médias iraniens ont rapporté que les températures avaient cette semaine dépassé 51 degrés Celsius dans la ville d'Ahvaz, située dans le sud du pays. Le porte-parole du gouvernement, Ali Bahadori-Jahromi, cité par les médias iraniens, a déclaré que mercredi et jeudi seraient des jours fériés, tandis que le ministère de la Santé a indiqué que les hôpitaux seraient en état d'alerte maximale. La température devrait atteindre 39oC à Téhéran mercredi. Des vagues de chaleur ont touché de vastes régions du globe ces dernières semaines. Les scientifiques ont établi un lien entre ces vagues de chaleur et le changement climatique induit par l'homme. (Rédaction Parisa Hafezi ; version française Lina Golovnya)