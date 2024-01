Iran: Des hommes armés tuent neuf Pakistanais près de la frontière

DUBAI (Reuters) - Des hommes armés non identifiés ont tué samedi neuf travailleurs pakistanais dans une zone frontalière agitée du sud-est de l'Iran, ont annoncé l'ambassadeur du Pakistan et un groupe de défense des droits, alors que les deux pays s'efforcent de rétablir leurs liens après des attaques réciproques. "Profondément choqué par l'horrible meurtre de 9 Pakistanais à Saravan. L'ambassade apportera tout son soutien aux familles endeuillées", a déclaré l'ambassadeur du Pakistan à Téhéran, Muhammad Mudassir Tipi, sur la plate-forme X. "Nous avons appelé l'Iran à coopérer pleinement sur cette question." Le groupe de défense des droits des Baloutches, Haalvash, a déclaré sur son site Internet que les victimes étaient des ouvriers pakistanais qui vivaient dans un atelier de réparation automobile où ils travaillaient. Trois autres personnes ont été blessées. Les médias d'État iraniens ont identifié les morts uniquement comme des ressortissants étrangers et ont déclaré qu'aucun individu ou groupe n'avait revendiqué la responsabilité de la fusillade à Saravan, près de la frontière pakistanaise, dans la province du Sistan-Baloutchistan. "C'est un incident horrible et méprisable et nous le condamnons sans équivoque", a déclaré le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Mumtaz Zahra Baloch. "Nous sommes en contact avec les autorités iraniennes et avons souligné la nécessité d'enquêter immédiatement sur l'incident et de demander des comptes aux personnes impliquées." La fusillade a eu lieu alors que, selon les médias d'État iraniens, les ambassadeurs pakistanais et iraniens sont retournés à leurs postes après avoir été rappelés lorsque les deux pays ont échangé des tirs de missiles, la semaine dernière, visant ce qu'ils ont chacun qualifié de cibles militantes. La région, pauvre, est depuis longtemps le théâtre d'affrontements sporadiques entre les forces de sécurité, les militants séparatistes et les contrebandiers transportant de l'opium depuis l'Afghanistan, premier producteur mondial de cette drogue. Les prix du carburant en Iran sont parmi les plus bas du monde, ce qui a également entraîné de la contrebande de carburant vers le Pakistan et l'Afghanistan. (Reportage de la rédaction de Dubaï, avec Ariba Shahid à Karachi ; rédigé par William Maclean et Jason Neely, version française Benjamin Mallet)