Iran : Des explosions signalées près de la cérémonie d'hommage à Souleimani

DUBAI, 3 janvier (Reuters) - Deux explosions ont blessé plusieurs personnes mercredi près du cimetière de Kerman, dans le sud-est de l'Iran, où se déroulait une cérémonie en mémoire de l'ancien chef de la Force Al Qods Qassem Souleimani, tué le 3 janvier 2020 par une frappe américaine à l'aéroport de Bagdad, rapporte la télévision publique iranienne. L'agence semi-officielle Nournews a déclaré que plusieurs bonbonnes de gaz avaient explosé sur la route conduisant au cimetière. "Les autorités compétentes supervisent la situation", a-t-elle ajouté. L'agence de presse SNN a déclaré que des ambulances se dirigeaient vers le cimetière, où plusieurs centaines d'Iraniens s'étaient rassemblés pour assister à la commémoration. (Rédigé par Parisa Hafezi, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)