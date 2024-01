Iran : "Attaques terroristes" lors de la cérémonie d'hommage à Souleimani, plus de 70 morts

(Actualise le bilan) DUBAI, 3 janvier (Reuters) - Plus de 70 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées mercredi dans deux explosions "terroristes" à Kerman, dans le sud-est de l'Iran, où se déroulait une cérémonie marquant le troisième anniversaire de la mort de l'ancien chef de la force d'élite Al Qods, Qassem Souleimani, ont déclaré des responsables iraniens. Deux explosions sont survenues coup sur coup près du cimetière où est enterré Qassem Souleimani et où avait lieu la commémoration, selon la télévision. "Les explosions ont été provoquées par des attaques terroristes", a déclaré un responsable local cité par les médias d'Etat. Selon Babak Yektaparast, porte-parole des services d'urgence iraniens, les explosions ont fait 73 morts et 170 blessés. L'agence semi-officielle Nournews a rapporté que plusieurs bonbonnes de gaz avaient explosé sur la route conduisant au cimetière. La télévision publique a diffusé les images de secouristes du Croissant-Rouge prenant en charge les blessés à la cérémonie, à laquelle assistaient plusieurs centaines de personnes. "Nos équipes sont en train d'évacuer les blessés (...) mais il y a des mouvements de foule qui bloquent les routes", a déclaré le chef du Croissant-Rouge pour la province de Kerman, Reza Fallah. Qassem Souleimani, qui dirigeait la Force Al Qods du corps des gardiens de la Révolution, a été tué le 3 janvier 2020 par une frappe américaine à l'aéroport de Bagdad. (Rédigé par Parisa Hafezi, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)